Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать", сообщается в обзоре.

"Мы положительно оцениваем опубликованную отчетность ExxonMobil за 2К22 и сохраняем по бумагам компании рейтинг "покупать". Считаем, что потенциал роста результатов в сегменте downstream еще в полной мере не реализован. Во-первых, из-за коронавирусных ограничений в Азии маржа нефтехимии пока увеличилась не так значительно, как можно ожидать. Во-вторых, ExxonMobil к 1К23 завершит реализацию проектов по расширению мощности НПЗ на 0,25 мбс, маржа которых, по нашему мнению, сохранится высокой в течение нескольких последующих кварталов. Кроме того, компания продолжает придерживаться политики жесткого контроля над затратами: во 2К22 капвложения составили $4,6 млрд, притом что годовым ориентиром было заявлено $21-24 млрд", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

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