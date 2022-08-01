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01 августа 2022 года 16:06
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "Мы положительно оцениваем опубликованную отчетность ExxonMobil за 2К22 и сохраняем по бумагам компании рейтинг "покупать". Считаем, что потенциал роста результатов в сегменте downstream еще в полной мере не реализован. Во-первых, из-за коронавирусных ограничений в Азии маржа нефтехимии пока увеличилась не так значительно, как можно ожидать. Во-вторых, ExxonMobil к 1К23 завершит реализацию проектов по расширению мощности НПЗ на 0,25 мбс, маржа которых, по нашему мнению, сохранится высокой в течение нескольких последующих кварталов. Кроме того, компания продолжает придерживаться политики жесткого контроля над затратами: во 2К22 капвложения составили $4,6 млрд, притом что годовым ориентиром было заявлено $21-24 млрд", - пишет аналитик Кирилл Бахтин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EXXONMOBIL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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