Акции ЛУКОЙЛа готовятся к восстановлению среднесрочного роста - "Велес Капитал"

Акции "ЛУКОЙЛа" готовятся к восстановлению среднесрочного роста, отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"ЛУКОЙЛ" в понедельник отчитался о прибыли за первое полугодие текущего года по РСБУ в размере 520,5 млрд руб. против 145,6 млрд руб. годом ранее, что предполагает рост показателя в 3,6 раза. Валовая прибыль компании при этом подскочила в три раза, до 736,45 млрд руб., отмечается в комментарии.

"C технической точки зрения акции "ЛУКОЙЛа" восстанавливаются с достигнутого в июле многолетнего минимума при преобладании краткосрочного восходящего тренда и устойчивых объемах торгов, но сигналов в пользу развития среднесрочного роста пока не поступает, - указывает аналитик Елена Кожухова. - Бумаги остаются ниже важного сопротивления 4350 руб., лишь при закреплении выше которого имеет смысл наращивать "длинные" позиции с расчетом на развитие повышения как минимум в район 4750-5000 руб., а при наиболее благоприятном сценарии - к 5400 руб. Краткосрочная склонность к росту при этом сохраняется при положении выше 3800 руб. - преодоление указанной отметки может предвещать обновление предыдущего минимума 3482 руб.".

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