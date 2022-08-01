"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $210

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,53%, стоп-приказ: $145, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что сейчас в секторе потребления наблюдается увеличение складских запасов, однако компания уже начала реализовывать программу распродажи складских запасов - даже по закупочным ценам. Таким образом, долгосрочно компания заняла верную позицию в текущих рыночных условиях, что потенциально приведет к оптимизации бизнеса и оперативному выхода из кризиса.

"С технической точки зрения после преодоления локальных сопротивлений ($150, $152) цена начала формировать восходящую тенденцию. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $145 риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54", - указывают аналитики "Финама".

Target Corporation - один из крупнейших ритейлеров в США, владеет сетью из более 1850 розничных магазинов.

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