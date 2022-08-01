Золото будет торговаться в пределах $1750-1775/унц. в начале недели - Sber CIB

Золото будет торговаться в пределах $1750-1775 за тройскую унцию в начале недели, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Золото в пятницу подорожало с $1755 до $1765 за унцию. Основные позитивные факторы для рынка золота - это предварительная оценка ВВП еврозоны за 2К22, подразумевающая рост на 0,7% против ожидавшихся 0,2%, - пишет аналитик Антон Чернышев. - Тем не менее, как и ожидалось, данные по инфляции продолжают оказывать давление на рынок золота. Дефлятор потребительских расходов (PCE) в США за июнь вырос на 1% м/м, достигнув максимума с 2009 года, и закрепился на уровне 6,8% г/г. Поскольку ФРС США считает приоритетной борьбу с инфляцией, такой рост дефлятора может подтолкнуть регулятора к более активным действиям. При этом экономика США находится в технической рецессии, что, вероятно, ослабляет опасения и сдерживает негативный настрой инвесторов относительно возможного ужесточения подхода ФРС. В то же время оценка вероятности, что Федрезерв поднимет ставки в сентябре на 75 б. п., немного повысилась - до 29,5% против 22% днем ранее".

Эксперт отмечает, что в понедельник на торгах в Азии золото котируется около $1760 за унцию. В центре внимания будет июльский производственный индекс PMI для США от ISM. По мнению Чернышева, после насыщенной недели золото, вероятно, попытается консолидироваться на текущих уровнях и, возможно, даже протестирует в течение недели отметку $1750 за унцию. Этому будет способствовать небольшое количество макроэкономических публикаций, среди которых стоит отметить PMI в секторе услуг США от ISM (в среду) и данные по рынку труда этой страны за июль (в пятницу).

Аналитик полагает, что в начале недели желтый металл будет торговаться в пределах $1750-1775 за унцию.

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