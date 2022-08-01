Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на конец августа расширен до 58-63 руб./$1 - Росбанк

Аналитики Росбанка расширили прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на конец августа до 58-63 руб./$1, сообщается в обзоре банка.

"Рубль завершил июль ослаблением против основных валют. Ключевые пары доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль обновили уровни выше 61, 62 и 9,3, соответственно. В течение прошлого месяца общая совокупность факторов - резкое снижение ключевой ставки, смягчение валютного контроля, дискуссии о "новом бюджетном правиле" - оказала накопительный эффект для ослабления курса рубля. Противовесный фактор поддержки - традиционный налоговый период во второй половине июля - оказался бессилен, чтобы изменить расклад сил", - отмечают эксперты банка.

Баланс сил на российском валютном рынке, по их мнению, останется неизменным в ближайшие недели. Некоторый позитив могут добавить новости об обсуждаемых послаблениях со стороны ЕС и Великобритании касательно правил страхования танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в другие регионы (кроме ЕС и Великобритании), а также сообщения о наращивании экспорта нефтепродуктов в ЕС до момента вступления 6-го санкционного пакета в силу. В то же время интрига касательно "нового бюджетного правила" и его контуров держит рынок в легком напряжении. На этом фоне аналитики Росбанка предполагают расширение прогнозного диапазона пары доллар-рубль до конца августа до 58-63 руб./$1.

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