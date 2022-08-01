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01 августа 2022 года 12:30
Котировки нефтяных фьючерсов могут закончить неделю ниже $105/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут закончить неделю ниже уровня $105 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены на прошлой неделе показывали заметный, хоть и волатильный, рост. В результате фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу вернулись на уровни выше $110/барр., обновив максимум с 5-го июля. Ослабившиеся за неделю опасения рецессии и коррекционное снижение индекса доллара поддерживали такую динамику нефтяных котировок. Тем не менее сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,42% и торгуются около $103,53/барр. в связи с переходом на новые контракты. Дополнительное давление на котировки оказывает сегодняшняя публикация в Китае июльского производственного индекса деловой активности от Caixin, не оправдавшего ожидания аналитиков", - пишут эксперты банка. Аналитики напоминают, что на этой неделе состоится заседание ОПЕК+, главная встреча картеля запланирована на 3 августа. Ряд источников сообщал о возможности увеличения планов по добыче, тем не менее, вряд ли такие действия вызовут заметное падение нефтяных цен в связи с тем, что суммарная добыча ОПЕК+ продолжает заметно отставать от целей, полагают эксперты банка. "Для динамики котировок более важной может быть публикация ряда экономической статистики, особенно данных по рынку труда США. Если они укажут на ухудшение трудовой ситуации, то опасения рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть вновь усилятся. На этом фоне фьючерсы Brent могут закончить неделю ниже $105/барр., хотя в течение недели потенциал к росту выше этого уровня у котировок сохраняется", - прогнозируют в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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