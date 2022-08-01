"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Lam Research с целевой ценой $573 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Американский поставщик оборудования для производства полупроводников Lam Research отчитался за IV квартал 2022 финансового года в среду, 27 июля. Компания заметно превзошла ожидания аналитиков: выручка в апреле-июне составила $4,64 млрд (+11,8% г/г) при консенсусе $4,21 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию - $8,83 (+9,1% г/г) при прогнозе $7,32. После откровенно слабого отчета за III квартал темпы роста продаж и прибыли компании, как кажется, начали восстанавливаться, что позволило добиться рекордного квартального уровня по обоим показателям", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Учитывая сохраняющийся рост глобальной отгрузки чипов, эксперт считает, что рынок полупроводниковой продукции продолжит фиксировать дефицит как минимум до конца 2022г, что должно стимулировать инвестиции ключевых клиентов Lam Research. На взгляд Ковалева, отчет за IV квартал лишь подчеркнул эту тенденцию.

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