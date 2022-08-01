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01 августа 2022 года 11:44
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $99-108/барр. на этой неделе - BCS Express
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $99-108 за баррель Brent на этой неделе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть завершили июль вторым подряд месячным снижением из-за опасений по поводу роста процентных ставок и экономической рецессии в мировом масштабе. Тем не менее спрос на топливо остается достаточно сильным, что поддерживает цены выше $100/барр. Актуальный торговый диапазон $99-108/барр. может оставаться в силе на этой неделе. В пятницу последний день торговался сентябрьский фьючерс на Brent на биржах ICE и CME. В понедельник основной объем торгов перешел на октябрьский контракт, который торговался значительно ниже. В результате на пятничном графике можно увидеть ярко выраженную медвежью свечу, хотя по факту был рост. Дисконт американской нефти WTI к Brent сократился с $10,7 до $5,3 за баррель", - пишет аналитик. По мнению Галактионова, уровень геополитической напряженности в мире остается повышенным. Это плохо для бесперебойной международной торговли, в том числе энергоносителями, и может поддержать высокие цены на сырье. "2 августа пройдет встреча технического комитета ОПЕК, где отраслевые специалисты представят свои оценки спроса и предложения на рынке, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Встреча министров пройдет в среду, 3 августа. В фокусе будет позиция Саудовской Аравии. После визита в страну президента США Джо Байдена есть шансы на то, что королевство озвучит планы по использованию своих резервных производственных мощностей. Если это произойдет, то цены на нефть могут негативно отреагировать на новости и уйти ниже $100/барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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