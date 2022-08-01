Акции Activision Blizzard, AMD и PayPal будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Activision Blizzard, AMD и PayPal будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Поставщик видеоигр Activision Blizzard представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,48 по сравнению с $0,91 за аналогичный период годом ранее, - указывает эксперт. - Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,53 до $0,48.В пятницу бумаги выросли на 0,6%. Котировка - $80. Акции движутся в рамках среднесрочного восходящего канала и закрепились над 50-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление - верхняя граница фигуры - зона $81-82. На пробое потенциал роста - $85-86".

Чипмейкер Advanced Micro Devices (AMD) представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,03 по сравнению с $0,63 за аналогичный период годом ранее. "Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней вырос с $0,99 до $1,03, - подчеркивает Холоденко. - В пятницу бумаги выросли на 3,1%. Котировка - $94,5. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Акции отскочили от уровня поддержки $85 и прошли уровень $91,5. Есть потенциал роста в район "круглой" отметки $100".

Платежный сервис PayPal Holdings представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $1,15 за аналогичный период годом ранее. "Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $1,11 до $0,86. В пятницу бумаги выросли на 0,8%. Котировка - $89,5. Акции близки к сопротивлению $90. При его пробое они могут отправиться в район $110", - отмечает стратег инвесткомпании.

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