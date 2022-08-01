BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $124

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $124 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $115,3, потенциальная доходность около 7,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Оксана Холоденко приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- Прогноз по доходам - увеличение прибыли на акцию (EPS) на 1,8% в ближайший год, на 14,9% ближайшие 3-5 лет.

- Развитие облачного сегмента.

- Компания обладает солидными запасами "кэша". Она входит в топ-5 предприятий по объему чистого долга и заняла второе место по объему обратного выкупа акций в 2021г. Запасы "кэша" составляют $125 млрд при общем объеме активов $353,7 млрд.

- 15 июля компания прошла через сплит акций. Соотношение 20-к-1. Решение поддержит котировки бумаг в среднесрочной перспективе.

- Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. - $143. Это предполагает 24,3% потенциал роста от уровня пятницы.

- Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски. Бета составляет 1,1. В среднем это означает, что при падении S&P 500 на 1% бумаги снижаются на 1,1. При росте ситуация в противоположную сторону.

- Техническая картина: акции прошли через 50-дневную скользящую среднюю. Рывок может продолжиться. Ближайшее сопротивление - $118,7. Следующий уровень при пробое - $125.

Отмечает эксперт и риски:

- Замедление темпов роста сегмента YouTube, которое отражает сокращение расходов некоторых рекламодателей. Рост сегмента во II квартале составил всего 4,8%, по сравнению с 14% в I квартале.

- Общий риск снижения рынка США.

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