"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Valero Energy до $129,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Valero Energy с $87,2 до $129,8 за штуку преимущественно в связи с существенным улучшением рыночной конъюнктуры, что предполагает потенциал роста 18,5% на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Valero Energy является одним из главных бенефициаров тяжелой ситуации на топливном рынке США. За счет сочетания сокращения нефтеперерабатывающих мощностей, нормализации спроса и эмбарго на российскую нефть запасы нефтепродуктов в США снизились существенно ниже 5-летнего диапазона, что привело к росту маржи нефтепереработки до аномально высокого уровня. На этом фоне эмитент сейчас активно сокращает долг и повышает размер buyback, за счет чего доходность дивидендов и обратного выкупа по итогам года может достигнуть привлекательных 9,4%", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

Valero Energy - крупная американская компания, оперирующая в сегменте нефтепереработки. Кроме того, ее деятельность охватывает производство этанола, транспортировку нефтепродуктов, розничную реализацию и производство "зеленого" дизельного топлива.

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