"Финам" повысил рекомендацию для акций Tencent до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Tencent с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне 366,30 гонконгского доллара (HKD) на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 19,6% от текущего уровня, была подтверждена экспертами.

"С середины июня акции Tencent выглядят несколько слабее рынка и индекса Hang Seng. Несмотря на заявления правительства КНР о снижении давления на технологический сектор, по факту этого пока не происходит. Основной негатив вследствие проводимой Пекином политики приходится именно на крупные холдинги, такие как Tencent, Alibaba, Baidu Inc.. Из-за существенного роста операционных затрат, а также из-за локдауна в 1К22 темпы роста выручки Tencent оказались сильно ниже прошлогодних, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Мы рассчитываем на улучшение конъюнктуры в секторе и финансовых показателей компании во второй половине года. Tencent, несмотря на все внешние негативные факторы, сохраняет за собой лидерство по многим направлениям: в игровой индустрии, в сфере облачных вычислений, в сфере онлайн-развлечений и социальных сетей. Текущее снижение акций до мартовских минимумов считаем хорошим моментом для входа".

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