"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Chevron

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью $170,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevron представил отчетность за второй квартал 2022 года. На наш взгляд, она выглядит умеренно позитивно. Основные финансовые результаты оказались выше наших и рыночных ожиданий. При этом нефтяник пользуется крайне благоприятной рыночной конъюнктурой для генерации повышенного свободного денежного потока, что позволяет впечатляющими темпами снижать долговую нагрузку и повышать размер выплат акционерам", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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