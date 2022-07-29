BCS Express снизил прогнозную цену акций Baidu до $162

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Baidu Inc. со $188 до $162 за штуку, учитывая ожидаемые темпы роста и прибыльность бизнеса, что предполагает потенциал роста около 12% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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