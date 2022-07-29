"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2624 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа X5 представит свои финансовые результаты за 2К22 во вторник, 2 августа. По итогам периода компания показала сильный рост розничных продаж, что нашло отражение в опубликованных ранее операционных результатах. Мы полагаем, что рентабельность бизнеса также была на высоком уровне. Согласно нашим оценкам, группа продемонстрирует небольшое снижение валовой маржи г/г, но при этом рентабельность EBITDA, сопоставимую с рекордом прошлого года в 8,1%. Маловероятно, что компания будет предоставлять сейчас какие-то ориентиры или прогнозы будущих результатов в силу сохраняющейся высокой неопределенности. Наша рекомендация для расписок X5 по-прежнему "покупать" с целевой ценой 2624 рубля за бумагу", - указывает аналитик Артем Михайлин.

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