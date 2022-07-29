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29 июля 2022 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $163
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целью $163 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует финансовый отчет в пятницу, 29 июля. Ожидается рост выручки до $19,37 млрд и прибыль на акцию $1,23. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага показывает признаки разворота к верхней границе сопротивления. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 4,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $140 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме". Procter & Gamble Co. - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчете Промышленного индекса Доу Джонса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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