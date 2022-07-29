"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $163

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целью $163 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует финансовый отчет в пятницу, 29 июля. Ожидается рост выручки до $19,37 млрд и прибыль на акцию $1,23. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага показывает признаки разворота к верхней границе сопротивления. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 4,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $140 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Procter & Gamble Co. - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчете Промышленного индекса Доу Джонса.

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