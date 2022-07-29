BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Spotify

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Spotify по итогам представленной квартальной отчетности эмитента с прогнозной стоимостью $144 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что акции компании с учетом перспектив роста бизнеса выглядят весьма привлекательно в настоящее время.

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