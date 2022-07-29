Акции Amazon будут торговаться, скорее всего, в диапазоне $129-158 в ближайший квартал - BCS Express

Акции Amazon.com Inc. будут торговаться, скорее всего, в диапазоне $129-158 за штуку в течение ближайшего квартала, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова.

"Гигант электронной коммерции Amazon опубликовал смешанные результаты за второй квартал, но котировки его акций взлетели на 14% на торгах пост-маркета. Поддержку бумагам оказывает обратный выкуп, также стоит отметить, что повышение стоимости Amazon Prime не вызвало отток потребителей, указывая на удержание состоятельных клиентов, расходы которых более устойчивы в период инфляции, чем у потребителей "бюджетной линейки". В целом инвесторов воодушевил текущий результат и прогноз роста квартальной выручки от эмитента. Компания продемонстрировала, что может успешно справляться с текущими сложностями в период сильного инфляционного давления. Также она диверсифицирует свой бизнес через покупку медицинской компании. Акции Amazon стоит ожидать в течение ближайшего квартала в диапазоне $129-158", - пишет аналитик инвесткомпании.

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