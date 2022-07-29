Справедливая доходность новых бондов Каршеринг Руссия серии 001Р-01 находится на уровне 13% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых трехлетних облигаций ООО "Каршеринг Руссия" серии 001Р-01 находится на уровне около 13% годовых, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Каршеринг Руссия" - ведущий сервис каршеринга, работающий в России под брендом "Делимобиль" - в пятницу откроет книгу заявок на дебютные облигации серии 001Р-01 на сумму 3 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет три года, купонный период - 91 день, ориентир по ставке купона - не выше 13% годовых. Несмотря на комфортные финансовые показатели по итогам 2021 года, компания не может похвастаться их длительной историей: валовая прибыль стала положительной только по итогам 2020 года, а EBITDA в 2021 году. Учитывая дебютный характер выпуска, мы считаем, что размещение должно пройти с премией к верхней границе обращающихся бумаг с сопоставимыми кредитными рейтингами, которая находится в районе 12,5% годовых; справедливая доходность новых бумаг, с нашей точки зрения, находится около 13% годовых", - отмечает эксперт Александр Афонин.

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