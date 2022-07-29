"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $205 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Apple представила свои результаты за третий финансовый квартал в четверг, 28 июня, после закрытия основной торговой сессии в США. Выручка компании достигла рекордных для июньского квартала $82,96 млрд (+1,9% г/г), немного превысив ожидания рынка на уровне $82,81 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию за отчетный квартал составила $1,20 (минус 7,7% г/г), оказавшись выше консенсуса Уолл-стрит ($1,16), но немного не дотянув до нашего прогноза $1,22. Продажи обновили рекорд третьего квартала для компании в Америке, Европе и стран АТР с особенно сильной годовой динамикой роста в Индии, Бразилии, Индонезии и Вьетнаме. Менеджмент Apple отказался давать прогноз по выручке на последний квартал этого финансового года, ссылаясь на макроэкономическую неопределенность, но спрогнозировал рост в июле-сентябре в квартальном выражении. По итогам отчета мы сохраняем позитивное долгосрочное видение акций эмитента и подтверждаем рейтинг "покупать" с целевой ценой $205 и потенциалом 30% от текущих уровней", - указывает аналитик Александр Ковалев.

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