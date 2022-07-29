ПСБ рекомендует воздержаться от покупок бумаг Норникеля в настоящее время

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют воздержаться от покупок бумаг ГМК "Норильский никель" в настоящее время, сообщается в обзоре.

"Мы оцениваем отчетные результаты "Норникеля" как нейтральные. Учитывая бурный рост цен на реализуемую продукцию, компания может продемонстрировать неплохие финансовые результаты за первое полугодие 2022 года. Эмитент отмечает, что, несмотря на высокие сырьевые запасы, позволившие преодолеть логистические шоки, ключевым фактором риска для бизнеса выступают проблемы с поставкой оборудования и средств производства. Мы рекомендуем воздержаться от покупки бумаг компании ввиду того, что во втором полугодии производственные результаты могут снизиться, как и цены на реализуемое сырье", - пишут эксперты.

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