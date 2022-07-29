Сильно выраженная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу маловероятна - ПСБ

Сильно выраженная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу маловероятна, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в преддверии экспирации так и не показал выраженного роста. Основной объем сосредоточен в последние дни уже в октябрьском контракте, который торгуется со спредом около $5 за баррель. Это укладывается в наше видение рынка нефти на ближайшее время - диапазон $100-107 за баррель, балансирование между рисками рецессии мировой экономики с одной стороны (особенно после публикации ВВП США за второй квартал 2022 года) и крепким фундаменталом с другой. Со следующей недели торговаться будет уже новый контракт, в пятницу особо выраженной динамики не ожидаем. Из новостей отметим публикацию данных по буровой активности в США и Канаде, что позволит оценить ситуацию с добычей", - пишет аналитик банка в комментарии.

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