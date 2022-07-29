Вероятно умеренное снижение индекса Мосбиржи в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно умеренное снижение индекса Мосбиржи на торгах в пятницу, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"С учетом слабости рынка в четверг и фактора пятницы, а также спокойного утреннего новостного фона поводов для роста российского рынка акций нет. Поэтому более вероятным видится умеренное снижение индекса Мосбиржи. В целом же складывается впечатление, что индекс может "нарисовать" новый боковой канал с границами 2050-2230 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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