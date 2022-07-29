Стоит продолжить покупку длинных ОФЗ с доходностью вблизи 9% в случае коррекции рынка - ПСБ

Инвесторам стоит продолжить накопление длинных ОФЗ с доходностью вблизи 9% годовых в случае локальной коррекции рынка, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Кривая госбумаг в четверг снизилась на 5 б.п. - инвесторы отыгрывали данные по сохраняющейся дефляции по недельным данным. Доходность 10-летних также скорректировалась вниз на 5 б.п. - до 8,86% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ на текущем уровне выглядит привлекательно на фоне сохранения потенциала для снижения ключевой ставки в текущем году до 7%. Вместе с тем локальным негативным фактором в ближайшие дни может оказаться динамика рубля - возможное ослабление национальной валюты ввиду завершения июльских налоговых выплат будет негативно сказываться на дезинфляционном тренде. В этом ключе рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ с доходностью вблизи 9% годовых в случае локальной коррекции рынка", - пишет эксперт.

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