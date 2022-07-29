Подъем котировок нефти выше $108/барр. в пятницу маловероятен - BCS Express

Подъем котировок нефти марки Brent выше $108 за баррель на торгах в пятницу маловероятен, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на ключевые нефтяные сорта двигались разнонаправленно в четверг, за счет чего спред между марками Brent и WTI расширился до максимальных с 2019 года $10,7 за баррель в пользу Brent. Новостной фон был смешанным. Слабые данные по экономике США частично компенсировали напряженность вокруг российских поставок углеводородов в ЕС. Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли пройти сопротивление $108 за баррель и пока остаются в прежнем диапазоне. Веских поводов ожидать пробоя в пятницу нет. После экспирации сентябрьского контракта цены могут оказаться ниже примерно на $5,6 за баррель", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.