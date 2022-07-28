Золото теряет способность защищать от высокой инфляции - BCS Express

Золото теряет способность защищать от высокой инфляции, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Золото традиционно выступает защитным инструментом не только в периоды геополитической или рыночной нестабильности, но и высокой инфляции. Однако для борьбы с ней центробанки вынуждены повышать процентные ставки, что является одним из факторов снижения любых сырьевых товаров. В результате по II квартале котировки золота снизились на 14% - до двухлетнего минимума в $1680 за тройскую унцию. На прошлой неделе начался коррекционный отскок, цена вернулась выше $1750. В то же время инфляция в США и ЕС превысила 8,5%, достигнув максимальных за 40 лет уровней. Поэтому теряется уверенность в том, что вложения в золото способны защитить от инфляционного обесценивания денег. Правда, исторически на длительном промежутки времени (десятки лет) драгоценный металл всегда полностью отыгрывал снижение покупательской способности доллара", - пишут эксперты.

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