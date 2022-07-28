Основные производственные убытки металлурги в РФ претерпят в 3К22 - ПСБ

Основные производственные убытки компании сектора российской металлургии претерпят, вероятно, в третьем квартале 2022 года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что в июле мы увидим снижение производства стали в мире относительно июня (за исключением Индии), однако объемы выплавки 2021 года вряд ли будут преодолены. Важно отметить, что снижение производства происходит во всем мире, что говорит о стагнации глобальной экономики. Считаем, что основные производственные убытки отечественные металлурги претерпят в третьем квартале 2022 года, ввиду фактически полного отсутствия экспорта, а также низкого спроса в стране и чересчур крепкого рубля", - отмечает Жильников в комментарии.

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