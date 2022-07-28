Отчетность Норникеля за 2К22 умеренно позитивна для котировок его бумаг - BCS Express

Опубликованные операционные результаты ГМК "Норильский никель" за II квартал 2022 года умеренно позитивны для котировок бумаг эмитента, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Отчетность снижает степень неопределенности о положении дел в компании. Показатели за период преимущественно нейтральные. Сильный рост в годовом сопоставлении обусловлен эффектом низкой базы II квартала 2021 года, когда объемы производства снизились в связи с подтоплением Таймырского и Октябрьского рудников. Подтверждение прогноза на 2022 год - позитивный момент, так как отражает стабильность бизнеса "Норникеля" в период рыночной турбулентности", - пишет аналитик в комментарии.

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