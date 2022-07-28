"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5690 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 4100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании

"В четверг, 28 июля, "Магнит" опубликовал операционные результаты за II квартал 2022 года. Выручка составила 588,6 млрд руб., рост в годовом выражении - на 38,7%. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,1%, средний чек вырос на 15%. Общая торговая площадь увеличилась до 9258 тыс. кв. м, рост в годовом выражении - на 19,5%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага сломила нисходящий тренд. Открывать позицию стоит по текущей цене с целью 5690 руб. При покупке на 7% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 4100 руб. риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

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