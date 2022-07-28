Вероятен высокий спрос на новые корпбонды МТС серии 001P-22 - "Велес Капитал"

Вероятен высокий спрос на новые облигации "МТС" серии 001P-22 со сроком обращения два года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"МТС" 29 июля откроет сбор заявок на облигации серии 001P-22 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года (предусмотрены квартальные купоны). Ориентир доходности по выпуску составит премию не более 140 б.п. к G-кривой на сроке 2 года. При заявленных параметрах спред предполагает доходность в районе 8,92% годовых (купон - 8,64%) и дюрацию 1,86 года. Данный ориентир, по нашим расчетам, транслируется в премию 72 б.п. к собственной кривой доходности эмитента. Ожидаем высокий спрос на новые бумаги и размещение с доходностью чуть выше 8% годовых", - указывает эксперт в комментарии.

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