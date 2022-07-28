BCS Express рекомендует держать акции Twitter

Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Twitter с прогнозной стоимостью $38 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Twitter опубликовала ежеквартальную отчетность: слабая отчетность, но премия по мультипликаторам из-за возможной покупки Илоном Маском сохраняется. Менеджмент эмитента полагает, что отмена сделки незаконна и что соглашение еще действует. Заседание суда назначено на октябрь 2022 года. Отметим, что в рамках сделки еще необходимо получить ее одобрение со стороны акционеров Twitter (голосование будет в сентябре). С учетом выбранной юрисдикции суда, мы полагаем, что есть, хотя и небольшая, вероятность, что суд вынесет решение в пользу компании (10% вероятность в нашей оценке). В случае проигрыша судебного разбирательства мы можем увидеть коррекцию цены акций компании вниз (ближе к уровню в $30 за бумагу), так как акции сейчас торгуются по более высоким мультипликаторам в сравнении с ближайшими аналогами, при этом другого фактора, объясняющего эту премию, кроме возможного положительного решения суда, мы не видим", - пишут эксперты в комментарии.

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