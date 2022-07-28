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28 июля 2022 года 11:23
Подъем цены нефти выше $110/барр. пока маловероятен - ПСБ
Подъем котировок нефти марки Brent выше $110 за баррель пока маловероятен, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "ФРС США подняла ставку на 0,75 п.п., а риторика в целом оказалась не такой жесткой, как могла бы быть, что сыграло в плюс и сырьевым активам. Статистика от Минэнерго США вышла также сильной. Все это обусловило подъем котировок нефти. Тем не менее мы не думаем, что этих факторов будет достаточно для сильного роста цен на сырье. Риски замедления мировой экономики никуда не исчезли, несмотря на сильный отраслевой фактор. Ближайшим сопротивлением по нефти марки Brent видим уровень 100-дневной средней - $110 за баррель", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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