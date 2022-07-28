Цена акций НОВАТЭКа обладает потенциалом роста к 1140 руб. - BCS Express

Котировки акций "НОВАТЭКа" в настоящее время обладают потенциалом роста к уровню 1080 рублей и далее к 1140 рублям, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Интерес к бумагам "НОВАТЭКа" растет по мере раскручивания газового кризиса в Европе. Цены на нидерландском хабе TTF находятся около $2200 за тыс. куб. м. на фоне снижения прокачки по "Северному потоку 1" из-за ремонта турбин. И пока нет уверенности, что цены в ближайшее время существенно снизятся, а значит, стоимость газа и на рынке Азии также будет оставаться повышенной, что позитивно для акций эмитента. Подъем котировок бумаг может быть продолжен к целям на уровнях 1080 рублей и далее к 1140 рублям", - пишет аналитик в комментарии.

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