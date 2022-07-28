Возможен рост котировок нефти марки Brent до $110/барр. - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent до $110 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

"Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $107,5 за баррель в четверг утром. Основная интрига - покажет ли первая оценка ВВП США за второй квартал 2022 года очередной спад в экономике. Технически это означало бы рецессию, однако, по мнению аналитиков, этого удастся избежать. В результате котировки сентябрьского фьючерсного контракта на нефть марки Brent, вероятно, снова преодолеют отметку $108 за баррель и даже могут дойти до $110 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

"На глобальном рынке ситуация улучшилась после решения ФРС США поднять ставку на 75 б.п., а не на 100 б.п. Кроме того, регулятор отметил замедление роста экономики, что создает предпосылки для меньшего повышения ставки в будущем. В четверг позитивные настроения на рынках могут сохраниться, а рубль, возможно, восстановится до 58 руб./$1 при поддержке экспортеров", - указывают в инвестбанке.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном завершили торги в среду в диапазоне плюс-минус 5 б.п. Росстат сообщил о сохранении нетипично сильной дефляции в России - на последней отчетной неделе она составила 0,08% против 0,17% неделей ранее. Эти данные, по нашему мнению, скорее всего, приободрят рынок, и доходности снизятся на несколько базисных пунктов", - отмечают аналитики Sber CIB.

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