Возможно продолжение роста на рынке акций РФ в четверг - "Алор Брокер"

Возможно продолжение умеренного роста на российском рынке акций на торгах в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Сейчас рынок поддерживает приток средств с депозитов, открытых весной под ставку около 20% годовых. Вот-вот начнется реинвестирование части полученных дивидендов. Внешний фон благоволит умеренным покупкам. Некоторым негативом для акций нефтянки является сообщение, что G-7 введет потолок цен на российскую нефть к 5 декабря. Если к этой санкции не присоединятся Китай и Индия, то толку от нее не будет. При этом индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, поэтому при появлении поводов отправится в небольшую коррекцию", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.