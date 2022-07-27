Инвестбанк Синара начал анализ Казатомпром с рекомендацией "держать" для его бумаг

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение "Казатомпрома", сообщается в обзоре директора аналитического департамента Кирилла Таченникова и аналитика Василия Мордовцева.

Прогнозная стоимость бумаг (GDR) компании, рассчитанная экспертами, составляет $28,8 за штуку на горизонте года, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

"Мы полагаем, что отличные фундаментальные показатели (24%-ная доля на мировом рынке природного урана, рентабельность по EBITDA свыше 50%, чистая денежная позиция) и привлекательная дивидендная политика компании - крупнейшего в мире производителя природного урана - уже нашли отражение в капитализации при текущих ценах, что мы взяли за свой базовый сценарий (М2М). Вместе с тем новое ценовое ралли на сырьевых рынках и деэскалация напряженности могут сильно повысить оценки справедливой стоимости", - указывают в инвестбанке.

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