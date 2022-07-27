Справедливая доходность новых бондов МТС серии 001Р-22 находится на уровне 8,5-8,6% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых двухлетних облигаций "МТС" серии 001Р-22 находится на уровне 8,5-8,6% годовых, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"МТС планирует 29 июля открыть книгу заявок на двухлетние облигации серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир по доходности - не выше значения КБД на сроке два года + 140 б.п. По итогам вторника значение КБД на таком сроке составило 7,6% годовых, что выражается в ориентире по бумагам "МТС" на уровне 9% годовых. На вторичном рынке облигации компании торгуются с премией к ОФЗ порядка 100 б.п.; при размещении во вторник 3,5-летних облигаций "Ростелекома" компания установила купон на уровне 8,75% годовых (эффективная доходность - 8,94% годовых). Учитывая вторичный рынок и крутой наклон кривой ОФЗ на участке 2-3,5 года, мы полагаем, что справедливая доходность новых бумаг "МТС" находится на уровне 8,5-8,6% годовых", - указывает в комментарии эксперт Александр Афонин.

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