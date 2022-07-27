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27 июля 2022 года 16:29
Фундаментальные факторы не дадут рублю быстро сдать позиции - Райффайзенбанк
Баланс фундаментальных факторов для национальной валюты, как минимум в перспективе ближайших месяцев, по-прежнему на стороне сильного рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. "Рубль в последние дни вновь взял курс на ослабление, но на данный момент оно кажется временным и напоминает две последние волны коррекции - в конце мая и начале июля. Баланс фундаментальных факторов для рубля, как минимум в перспективе ближайших месяцев, по-прежнему на стороне сильного рубля. Среди позитива в первую очередь выступает высокий текущий счет: экспортная выручка растет на фоне сохранения высоких цен на газ и нефть, тогда как импорт, судя по всему, продолжает оставаться подавленным (в таких условиях спрос на валюту значительно ниже предложения). Существенным фактором поддержки продолжают выступать и жесткие валютные ограничения (не допускающие выход нерезидентов из российских активов, а также запрещающие операции с рублем для нерезидентов на локальном рынке). Стоит отметить, что отсутствие интервенций по бюджетному правилу на рынке также дает рублю потенциал для укрепления. Судя по всему, подготовка нового бюджетного правила активно идет, но мы полагаем, что ликвидности локального рынка валют дружественных стран пока недостаточно для регулярного проведения таких операций в значительном объеме, - пишут эксперты в обзоре банка. - Факторы, которые могли бы сыграть против рубля, начнут в большей степени проявляться к концу года. Главный из них - естественное сокращение торгового баланса. Просадка экспорта будет происходить, и на фоне введения европейского эмбарго на российскую нефть (и вероятного расширения дисконта Urals к Brent). Кроме того, более активно будет восстанавливаться и импорт по мере улучшения возможностей поставок из дружественных стран и решения части проблем с логистикой. Тем не менее мы не ожидаем, что это приведет к резкому и устойчивому (>70 руб./$1) ослаблению рубля до конца года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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