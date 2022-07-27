"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Parcel Service

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций американской логистической компании United Parcel Service (UPS) с прогнозной стоимостью $241,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, на фоне опубликованных эмитентом финансовых результатов за второй квартал 2022 года и подтверждения менеджментом прогноза на текущий год, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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