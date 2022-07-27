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27 июля 2022 года 14:45
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает среднесрочную прогнозную стоимость акций Visa Inc. на уровне $255,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,2% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил довольно сильный отчет за третий квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 июня. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы эмитента. Несмотря на растущие риски, базовые прогнозы пока не предполагают наступления рецессии в глобальной экономике, и, учитывая сохраняющуюся тенденцию роста доли безналичных платежей в мире, Visa, скорее всего, продолжит чувствовать себя достаточно уверенно в финансовом плане. Что же касается ухода из РФ, данный фактор, судя по всему, оказывает лишь весьма ограниченное влияние на бизнес эмитента, и к тому же он, как мы считаем, уже учтен в котировках акций компании. Мы подтверждаем среднесрочную целевую цену акций Visa на уровне $255,4 (потенциал роста составляет 20,2%) и рейтинг "покупать" для них", - отмечает эксперт Игорь Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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