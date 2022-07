"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Crocs Inc. и Blackstone Inc. и убрав акции Dominion Energy и Microsoft Corp., сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America Corp., Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, Mosaic Co., Alphabet Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Take-Two Interactive Software, Crocs Inc. и Blackstone Inc.

"Мы считаем, что сформировались относительно привлекательные условия для тактического увеличения риска в портфеле. Решили сократить экспозицию на защитные сектора и фиксируем прибыль в Dominion Energy, чьи акции опередили S&P 500 на 12% с сентября 2021 года. Также мы исключаем акции Microsoft на фоне падающего спроса на ПО для персональных компьютеров", - указывают эксперты.

"Мы увеличиваем экспозицию на подешевевший сектор товаров длительного пользования и добавляем бумаги Crocs, где видим привлекательное соотношение роста выручки (>20% г/г) и низкого мультипликатора P/E (6x). Также мы включаем бумаги лидера в сегменте альтернативных инвестиций Blackstone - ожидаем дальнейший рост активов под управлением и сохранение высоких дивидендных выплат (дивдоходность составляет 5,5%)", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.