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27 июля 2022 года 12:27
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций McDonald''s
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций McDonald''s Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $274,05 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы нейтрально оцениваем отчетность ресторатора за второй квартал текущего года. Потребители в США реагируют на инфляцию, но не отказываются от походов в заведения McDonald''s, на что указывает стабильность трафика в условиях повышения цен. Тем не менее покупательские настроения находятся под давлением и менеджмент отметил, что рассматривает варианты добавления в меню больше выгодных вариантов, что может повлиять на рентабельность. Целевая цена акций эмитента - $274,05", - указывает аналитик Анна Буйлакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MCDONALDS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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