Возможен рост котировок акций General Electric до $79 в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций General Electric Co. до уровня $79 за штуку в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова.

"General Electric находится на пути к разделению бизнеса на три отдельные компании: GE Healthcare со специализацией "здравоохранение", специализированная на авиации GE Aerospace и GE Vernona со специализацией "энергетика". Это является новой вехой в 130-летней истории промышленного гиганта, дающей каждой будущей компании получить выгоду от большей направленности, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста и повышения ценности для инвесторов. Консенсус-цена на 12 месяцев по акциям эмитента составляет $90,6 за штуку. Сильная отчетность дала достаточные драйверы роста котировкам бумаг, чтобы достичь уровня сопротивления на $79 в ближайшей перспективе", - пишет аналитик.

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