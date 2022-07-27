Вероятен подъем цены нефти к $107/барр. на торгах в среду - Sber CIB

Вероятен подъем котировок нефти марки Brent к уровню $107 за баррель на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB.

"Вечером, когда станет известно решение Федрезерва, сильной коррекции, скорее всего, удастся избежать, несмотря на вероятное повышение ставки на 75 б.п." - отмечают эксперты.

"По всей видимости, повышенный спрос на валюту сохраняется и может быть связан с погашением валютных кредитов. В среду ожидается активизация продаж валюты экспортерами: в четверг им предстоит выплатить НДД и налог на прибыль в объеме 0,7 трлн руб.. Считаем, что рубль сможет удержаться около 60 руб./$1", - указывают аналитики инвестбанка.

"В среду вечером будут опубликованы данные недельной инфляции. По нашему мнению, доходности ОФЗ будут снижаться, поскольку участники рынка могут сделать ставку на сохранение дефляции", - пишут эксперты Sber CIB.

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