Потенциал ослабления рубля до 70 руб./$1 на горизонте 2022г сохраняется - BCS Express

Потенциал ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровня 70 руб./$1 на горизонте до конца текущего года сохраняется, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль исполнил первую цель ослабления после успешного закрепления доллара над планкой 56 руб./$1. В качестве ориентира "взлета" доллара последние дни значился уровень 61 руб./$1. Максимум вторника по паре USD/RUB - 61,05 руб./$1. При этом бросается в глаза сравнительная динамика валют по темпам их прироста. При +4% в долларе и евро китайский юань дал почти +6%. Мы неоднократно отмечали относительную привлекательность нацвалюты Поднебесной в качестве инструмента отработки грядущего ослабления рубля. В качестве важного фактора того же юаня или гонконгского доллара - минимизация геополитических рисков. Например, закрытие торгов на Мосбирже по франку или иене уже произошло, - пишет аналитик в комментарии. - С технической точки зрения для дальнейшего подъема американской валюты требуется закрепление над уровнем 61 руб./$1, тогда пара USD/RUB начнет движение в коридор 65-67 руб./$1. На горизонте 2022 года цель в 70 руб./$1 подтверждается. Что касается юаня, то цель CNY/RUB в 10 может быть достигнута с опережающим темпом к прочим инвалютам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.