Техническая картина пока располагает к сохранению цены нефти в диапазоне $100-108/барр. - BCS Express

Техническая картина пока располагает к сохранению консолидации котировок нефти марки Brent в диапазоне $100-108 за баррель, в рамках которой возможно снижение после отката от верхней границы, считают аналитики BCS Express.

"Новостной фон остается смешанным. В среду в фокусе внимания будет заседание ФРС США, на котором с вероятностью 75% ожидается рост процентной ставки на 0,75 п.п. Важно не только решение, но и комментарии регулятора по будущей монетарной политики. Уровень процентных ставок может быть ключевой вводной для прогнозов по мировой экономике и спросу на нефть", - отмечают эксперты в обзоре.

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