Потенциал снижения доходностей ОФЗ пока сохраняется - Sber CIB

Потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций пока сохраняется, считают аналитики Sber CIB.

"Доходности на рынке госбумаг все еще неоправданно высоки, если учесть скромные планы Минфина по размещению новых ОФЗ в ближайшие месяцы, а также обновленный прогноз ЦБ РФ по ключевой ставке (возможно снижение до 7% годовых к концу текущего года)", - отмечают эксперты в комментарии.

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