Среднесрочные перспективы роста цены акций Яндекса остаются впечатляющими - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы роста котировок акций "Яндекса" остаются впечатляющими, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Яндекс" представил сильные финансовые результаты за второй квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 45% г/г, скорректированная EBITDA подскочила на 345% г/г (за чем сокращения инвестиций и экономии), а рентабельность выросла на 14,7 процентных пункта по сравнению с уровнем годовой давности, до 21,8%, - отмечает эксперт в комментарии. - C технической точки зрения перспективы котировок акций эмитента после роста последних дней также улучшились: цена поднялась выше сопротивления 1930 руб. и достигла максимума с середины апреля с ближайшим сопротивлением 2100 руб. Краткосрочно бумаги выглядят перекупленными, в связи с чем в ближайшие сессии возможна в том числе фиксация прибыли, но среднесрочные перспективы роста котировок бумаг "Яндекса" после обвального падения с конца прошлого года остаются впечатляющими. При закреплении выше 2100 руб. бумаги, вероятно, будут стремиться к 2350 руб., после чего могут ускорить повышение, восстанавливая утерянные в этом году позиции. Среднесрочно держать "лонги" по "Яндексу" имеет смысл выше поддержки 1780 руб."

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