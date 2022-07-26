Котировки акций Walmart, скорее всего, продолжат снижение в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций Walmart Inc., скорее всего, продолжат снижение в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Акции Walmart по итогам торгов в понедельник упали в стоимости на 9%: гигант розничной торговли опубликовал отчетность за финансовый 1К23 (закончился 30 апреля 2022 г.), понизив прогноз по прибыли. Как утверждает компания, из-за высокой инфляции ретейлер вынужден делать скидки. Теперь менеджмент ожидает, что скорректированная прибыль на акцию снизится на 8-9% во втором финансовом квартале и на 11-13% за весь год. Мы разочарованы прогнозами эмитента и ожидаем, что котировки бумаг ритейлера продолжат снижаться", - указывают эксперты в обзоре.

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