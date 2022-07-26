BCS Express рекомендует покупать акции Snap с прогнозной ценой $12,2

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Snap Inc. с прогнозной стоимостью $12,2 за штуку, что предполагает потенциал роста потенциал роста 22% на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Snap предоставила квартальную отчетность: результаты чуть хуже ожиданий, но прогноз крайне разочаровал инвесторов. Несмотря на то что компания пытается справиться с последствиями изменения политики IDFA от Apple и разрабатывает для этого свои сервисы (например, SKAN 4.0), усиление конкуренции и слабость рекламного рынка, по нашему мнению, будет преградами для сильного восстановления котировок акций компании. Тем не менее мы полагаем, что коррекция по итогам отчетности чрезмерна и считаем, что в ближайшее время увидим частичное восстановление, поэтому выставляем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $12,2 (потенциал роста составляет 22%) на инвестиционный горизонт в один год", - указывают эксперты.

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